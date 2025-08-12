Texas processa a Eli Lilly por supostamente subornar por prescrição de seus medicamentos

WASHINGTON (Reuters) - O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, processou nesta terça-feira a farmacêutica norte-americana Eli Lilly por supostamente "subornar" profissionais de saúde para que prescrevessem seus medicamentos.

O gabinete do procurador-geral afirmou em um comunicado que a empresa subornou e induziu ilegalmente os prestadores de serviços médicos a prescreverem seus medicamentos mais lucrativos, incluindo os medicamentos GLP-1 Mounjaro e Zepbound, usados para perda de peso e tratamento de diabetes.

"A Big Pharma comprometeu a tomada de decisões médicas ao se envolver em um esquema de propina ilegal", disse o procurador-geral.