A Ucrânia teme que os dois líderes possam usar sua cúpula na sexta-feira para ditar os termos de paz e forçar Kiev a abrir mão de território, uma medida que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, tem rejeitado categoricamente.

"Dar o território a quem? Dar para quê?", perguntou o comandante de uma base de treinamento da 58ª Brigada Motorizada da Ucrânia, cujo indicativo de chamada é Chef.

Trump disse na segunda-feira que tanto Kiev quanto Moscou precisariam ceder terras para acabar com a guerra, agora em seu quarto ano. Os líderes da União Europeia se uniram à defesa da Ucrânia nesta terça-feira, dizendo que o país deve ter a liberdade de decidir seu próprio futuro.

A declaração conjunta foi feita no momento em que as forças russas fizeram uma investida repentina no leste da Ucrânia, em uma tentativa de romper uma importante linha defensiva, provavelmente com o objetivo de aumentar a pressão sobre Kiev para que ceda território.

A rápida investida no campo de batalha pelo Exército russo, maior e mais bem equipado, ocorreu após meses de ataques aéreos mortais em vilarejos e cidades ucranianas.

Uma pesquisa Gallup divulgada na semana passada revelou que 69% dos ucranianos são a favor de um fim negociado para a guerra o mais rápido possível. Entretanto, aproximadamente o mesmo número acredita que os combates não terminarão em breve.