Ucrânia não vai tirar tropas de Donbas, diz Zelenskiy

Kiev (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que rejeitaria qualquer proposta russa para retirar as tropas ucranianas da região oriental de Donbas, pois isso privaria Kiev de linhas defensivas e abriria caminho para Moscou realizar novas ofensivas.

O líder ucraniano disse a repórteres que as questões territoriais devem ser discutidas depois que a Rússia concordar com um cessar-fogo, e as garantias de segurança para a Ucrânia devem ser parte integrante dessa discussão.

Falando antes de uma cúpula na sexta-feira entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, Zelenskiy também reiterou que a Ucrânia deve estar envolvida em qualquer conversa sobre seu próprio território. Trump sugeriu que uma troca de territórios poderia fazer parte de um possível acordo de paz.