Ataques aéreos na Nigéria deixaram quase 600 mortos em oito meses, diz Força Aérea

Militantes do Boko Haram e de seu grupo dissidente, a Província da África Ocidental do Estado Islâmico (ISWAP), têm atacado forças de segurança e civis no nordeste da Nigéria, causando deslocamento generalizado e milhares de mortes.

As gangues de milícias no Estado de Borno mataram pelo menos 2.000 pessoas desde 2023, de acordo com o Nigeria Watch, um banco de dados que monitora conflitos letais e a segurança no país.

"Este ano, nossa guerra aérea está mais rápida, mais nítida e mais cirúrgica", disse Abubakar. "Estamos eliminando alvos de alto valor, paralisando redes de logística e desmantelando células que ameaçam a paz no nordeste."

Confidence MacHarry, analista sênior da consultoria de pesquisa SBM Intelligence em Lagos, afirmou que é difícil verificar de forma independente a eficácia da campanha aérea.

"No entanto, a realidade no terreno mostra que a alegação de sucesso dos militares empalidece em comparação com os ganhos e ataques bem-sucedidos realizados pelas principais facções do Boko Haram em Borno desde que a ofensiva renovada do ISWAP foi lançada no final de 2024", disse ele à Reuters.

(Reportagem de Ahmed Kingimi)