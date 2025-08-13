Boluarte, do Peru, perdoa forças de segurança por abusos cometidos durante décadas de conflito interno

A Corte também solicitou aos tribunais que não aplicassem a lei.

"Com a promulgação dessa lei de perdão, o governo e o Congresso peruanos reconhecem o sacrifício dos membros das Forças Armadas, da polícia e dos grupos de autodefesa na luta contra o terrorismo", disse Boluarte em um discurso.

"Estamos devolvendo a eles a dignidade que nunca deveria ter sido questionada."

De acordo com o coordenador nacional de direitos humanos, o indulto vai efetivamente suspender ou anular mais de 600 julgamentos pendentes e 156 sentenças contra autoridades de segurança por abusos cometidos durante confrontos com grupos insurgentes como o Sendero Luminoso.

O conflito resultou em um número estimado de 69.000 mortes e desaparecimentos.

Parlamentares do partido de direita Força Popular, que apoiou a medida, argumentaram que a lei era necessária para pôr fim a centenas de julgamentos parados há mais de duas décadas sem um veredicto.