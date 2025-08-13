Bombeiro voluntário morre na Espanha em meio a incêndios florestais

"A situação dos incêndios continua grave. É essencial ter extrema cautela", disse o primeiro-ministro Pedro Sánchez no X.

Até o momento, os incêndios florestais queimaram quase 99.000 hectares na Espanha este ano e o calor extremo está piorando a situação. Uma onda de calor de 10 dias deve durar até segunda-feira, afirmou a agência meteorológica estatal AEMET, prevendo um risco "extremo" de incêndios florestais na quarta-feira.

"Estamos no ponto mais desafiador da temporada", disse a AEMET no X.

O homem morto era um bombeiro voluntário de 35 anos que tentava criar uma barreira contra incêndios perto da cidade de Nogarejas, na região central de Castela e Leão, quando ficou preso no incêndio, disseram autoridades regionais.

Esse incêndio tinha duas frentes ativas que ainda estavam fora de controle, com os serviços meteorológicos prevendo outro dia de ventos fortes e tempestades.

Mais de 5.000 pessoas foram retiradas da região e os esforços se concentravam em evitar que as chamas atingissem cidades menores.