Chefe de espionagem da Noruega culpa hackers russos por sabotagem em represa em abril

Ninguém ficou ferido durante o ataque.

A Noruega produz a maior parte de sua eletricidade por meio de represas hidrelétricas, e as autoridades de inteligência já haviam alertado sobre o risco de ataques à sua infraestrutura de energia.

"No último ano, vimos uma mudança na atividade dos agentes cibernéticos pró-russos", disse Beate Gangaas, chefe da agência policial de segurança PST da Noruega, em um discurso.

O incidente em Bremanger foi uma dessas atividades, acrescentou Gangaas.

"O objetivo desse tipo de operação é influenciar e causar medo e caos entre a população em geral", disse ela. "Nosso vizinho russo está se tornando mais perigoso."

A embaixada russa em Oslo disse que as declarações de Gangaas eram "infundadas e politicamente motivadas".