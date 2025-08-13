China e EUA trocam farpas sobre passagem de navio de guerra norte-americano no Mar do Sul da China

"A ação dos EUA violou seriamente a soberania e a segurança da China, prejudicando gravemente a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China", acrescentou, prometendo manter um "alerta máximo o tempo todo".

Em resposta, a Sétima Frota da Marinha dos EUA disse: "A declaração da China sobre essa missão é falsa", acrescentando que o Higgins havia "reivindicado direitos e liberdades de navegação" perto do Scarborough Shoal "de acordo com a lei internacional".

A operação refletiu o compromisso dos EUA de defender a liberdade de navegação e os usos legais do mar, disse a Sétima Frota à Reuters em uma declaração enviada por e-mail.

"Os Estados Unidos estão defendendo seu direito de voar, navegar e operar onde quer que a lei internacional permita, como o USS Higgins fez aqui. Nada que a China diga em contrário nos deterá."

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, sobrepondo-se às zonas econômicas exclusivas de Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã. Há anos, disputas não resolvidas se agravaram em relação à propriedade de várias ilhas e localidades na região.

Os EUA realizam regularmente operações de "liberdade de navegação" no Mar do Sul da China, desafiando o que dizem ser restrições à passagem impostas pela China e por outros reclamantes.