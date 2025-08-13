Eleição acirrada testará popularidade de Milei na Argentina

Esse plano depende de uma vitória eleitoral nas eleições de meio de mandato em outubro.

Embora a perspectiva para outubro seja favorável a Milei, os analistas dizem que uma eleição local na província de Buenos Aires, em 7 de setembro, pode representar um desafio para o líder da direita radical. Seu partido enfrentará os poderosos peronistas de centro-esquerda em seu território, que atualmente é governado por eles e que também abriga 40% dos eleitores do país.

"O único ponto de interrogação é a província de Buenos Aires", disse Lucas Romero, analista da empresa de consultoria Synopsis, que afirmou que a eleição local pode ser uma indicação de como será a votação de outubro. A derrota em outubro "prejudicaria a capacidade (de Milei) de garantir ao mercado que suas mudanças econômicas podem durar anos".

"E o impacto da eleição de setembro lançaria dúvidas sobre essa eleição", acrescentou.

Embora muitos eleitores tenham comemorado a redução da inflação, que deve cair abaixo de 30% ao ano este ano, em comparação com os números de três dígitos no passado recente, os cortes drásticos nos gastos públicos provocaram protestos de aposentados, professores e médicos.

Uma pesquisa recente da empresa de consultoria D'Alessio IROL/Berensztein mostrou que o índice de aprovação de Milei caiu de 46% para 43%, enquanto a desaprovação aumentou de 53% para 55%.