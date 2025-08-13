Em alegações finais ao STF, Bolsonaro nega crimes e pede para ser absolvido em processo por tentativa de golpe

"No mérito, impera uma acusação tão absurda quanto alternativa", criticaram os advogados de Bolsonaro, em referência à denúncia feita pela PGR.

No documento, a defesa do ex-presidente defende a absolvição dele por "absoluta ausência de provas" e também pede que a delação premiada do seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid seja considerada como nula e imprestável por supostamente ter ocorrido vício de vontade e ter havido omissões, seleções e ambiguidades na colaboração.

A delação firmada por Cid serviu como mais um elemento para comprovar os crimes que o ex-presidente praticou, sustentam a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal.

A defesa alegou que não ficou comprovada qualquer ato de liderança do ex-presidente na tentativa de derrubar o governo Lula no dia 8 de janeiro de 2023 nem mesmo do seu envolvimento com as minutas golpistas que previam a manutenção de Bolsonaro no poder, mesmo após ter perdido a eleição para o petista em outubro de 2022.

"A narrativa sobre o decreto ficou", reclamou a defesa. "Assim como aquela que o coloca, de forma totalmente contraditória, como responsável pelo plano que previa morte de autoridades da República e também por aqueles que seguiam o ministro Alexandre de Moraes, com a intenção de matá-lo."

"Além de tudo isso, também seria responsável pelos atos de 08 de janeiro, mesmo que o primeiro 'plano de golpe' não tenha se consumado porque a maioria dos militares não o apoiavam", acrescentou.