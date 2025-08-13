EUA revogam vistos de membros do governo brasileiro por participação no programa Mais Médicos

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Estado dos EUA tomou medidas para revogar e restringir os vistos de vários funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e seus familiares, disse o secretário de Estado, Marco Rubio, em um comunicado nesta quarta-feira, alegando cumplicidade com o trabalho forçado do governo cubano por meio do programa Mais Médicos do Brasil.

Os EUA revogaram os vistos de Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, diz o comunicado, que afirma ainda que eles desempenharam um papel na implementação do programa enquanto trabalhavam no Ministério da Saúde do Brasil.

(Reportagem de Kanishka Singh, em Washington, e Ryan Patrick Jones, em Toronto)