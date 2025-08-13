França, Alemanha e Reino Unido consideram restabelecer sanções contra o Irã

A carta foi relatada pela primeira vez pelo Financial Times e pelo jornal francês Le Monde.

"Deixamos claro que, se o Irã não estiver disposto a chegar a uma solução diplomática antes do final de agosto de 2025, ou não aproveitar a oportunidade de uma extensão, o E3 está preparado para acionar o mecanismo snapback", disseram os ministros na carta.

Eles acrescentaram que ofereceram ao Irã uma expansão limitada para permitir negociações diretas entre os Estados Unidos e o Irã, mas que a oferta permaneceu sem resposta do Irã até o momento.

Os três países europeus, juntamente com a China e a Rússia, são as partes restantes de um acordo nuclear de 2015 firmado com o Irã -- do qual os EUA se retiraram em 2018 -- que suspendeu as sanções ao país do Oriente Médio em troca de restrições ao seu programa nuclear.

O aviso do E3 vem após conversas "sérias, francas e detalhadas" com o Irã em Istambul no mês passado, a primeira reunião cara a cara desde os ataques israelenses e norte-americanos às instalações nucleares do país em junho.

O parlamentar iraniano Manouchehr Mottaki, que foi ministro das Relações Exteriores de 2005 a 2010, disse que o Parlamento do Irã "está com o dedo no gatilho para se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP)" se as sanções internacionais forem reimpostas após qualquer invocação do E3 do mecanismo snapback.