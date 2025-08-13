Incêndios florestais alimentados por onda de calor e ventos fortes assolam a Europa

"O que parece? Parece o dia do juízo final. Que Deus nos ajude e ajude as pessoas daqui", disse Giorgos Karvanis, um voluntário de Atenas que se deslocou para Patras para ajudar.

Autoridades ordenaram a retirada dos moradores de uma cidade com cerca de 7.700 habitantes perto de Patras na terça-feira e emitiram novos alertas nesta quarta-feira, aconselhando moradores de dois vilarejos próximos a sair.

Nas ilhas gregas de Chios, no leste, e Cefalônia, no oeste, ambas populares entre os turistas, autoridades recomendaram às pessoas que se deslocassem para um local seguro à medida que os incêndios se alastravam.

Na Espanha, um bombeiro voluntário morreu de queimaduras graves e várias pessoas foram hospitalizadas, enquanto a agência meteorológica estatal Aemet alertou que quase todo o país estava sob risco extremo ou muito alto de incêndio.

O homem de 35 anos de idade estava tentando criar aceiros perto da cidade de Nogarejas, na região central de Castilla y León, quando ficou preso no incêndio, informaram as autoridades regionais.

Ele foi a sexta pessoa a morrer neste ano em incêndios florestais na Espanha. Outras incluem dois bombeiros em Tarragona e Ávila, de acordo com os serviços de emergência.