Israel bombardeia a Cidade de Gaza; 123 pessoas morreram nas últimas 24 horas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou uma ideia -- também defendida com entusiasmo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump -- de que os palestinos deveriam simplesmente ir embora.

"Eles não estão sendo expulsos, terão permissão para sair", disse ele ao canal de televisão israelense i24NEWS. "Todos aqueles que se preocupam com os palestinos e dizem que querem ajudar os palestinos deveriam abrir seus portões e parar de nos dar sermões."

Os árabes e muitos líderes mundiais estão horrorizados com a ideia de deslocar a população de Gaza, o que, segundo os palestinos, seria como outra "Nakba" (catástrofe), quando centenas de milhares fugiram ou foram forçados a sair durante a guerra de 1948.

A retomada da Cidade de Gaza planejada por Israel -- que foi tomada nos primeiros dias da guerra antes da retirada -- está provavelmente a semanas de distância, segundo as autoridades. Isso significa que um cessar-fogo ainda é possível, embora as negociações estejam fracassando e o conflito siga em andamento.

Aviões e tanques israelenses bombardearam fortemente as áreas do leste da Cidade de Gaza, segundo moradores, e muitas casas foram destruídas nos bairros de Zeitoun e Shejaia durante a noite. O hospital Al-Ahli disse que 12 pessoas foram mortas em um ataque aéreo a uma casa em Zeitoun.

Os tanques também destruíram várias casas no leste de Khan Younis, no sul de Gaza, enquanto no centro os tiros israelenses mataram nove pessoas que buscavam ajuda em dois incidentes separados, disseram médicos palestinos. Os militares israelenses não comentaram.