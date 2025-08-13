Líderes da "Coalizão dos Dispostos" definem posição sobre caminho do cessar-fogo na Ucrânia

LONDRES (Reuters) - Reino Unido, França e Alemanha, co-presidentes da chamada "Coalizão dos Dispostos", definiram sua posição sobre o caminho para um cessar-fogo na Ucrânia em uma declaração divulgada após uma reunião virtual nesta quarta-feira.

"A Ucrânia deve ter garantias de segurança robustas e confiáveis para defender efetivamente sua soberania e integridade territorial", disse a declaração conjunta, publicada pelo Reino Unido dois dias antes de uma cúpula planejada entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca.

"A Coalizão dos Dispostos está pronta para desempenhar um papel ativo, inclusive por meio de planos daqueles que estão dispostos a alocar uma força de segurança assim que as hostilidades cessarem.