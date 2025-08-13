Nenhum grupo armado é permitido no Líbano, diz presidente ao Irã, aliado do Hezbollah

Larijani disse que a República Islâmica apoia a soberania do Líbano e não interfere em suas decisões.

"Qualquer decisão tomada pelo governo libanês em consulta com a resistência é respeitada por nós", afirmou ele após conversas separadas com o presidente do Parlamento, Nabih Berri, cujo movimento Amal é um aliado do Hezbollah.

Por "resistência", Larijani estava se referindo ao Hezbollah, grupo militante muçulmano xiita, fundado em 1982, que se transformou em uma força de "estado dentro de um estado", mais bem armado do que o Exército libanês e que tem lutado repetidamente contra Israel ao longo das décadas.

"O Irã não trouxe nenhum plano para o Líbano, foram os EUA. Aqueles que intervêm nos assuntos libaneses são aqueles que ditam planos e prazos", afirmou Larijani.

Ele disse que o Líbano não deve "misturar seus inimigos com seus amigos -- seu inimigo é Israel, seu amigo é a resistência".

"Recomendo ao Líbano que sempre aprecie o valor da resistência."