Pesquisa revela que consumo de álcool nos EUA está em nível recorde de baixa com aumento de preocupações com saúde

As vendas de bebidas alcoólicas vêm caindo desde a pandemia, pois a inflação e as taxas de juros afetaram as carteiras dos consumidores. Os fabricantes de bebidas alcoólicas agora também enfrentam alertas crescentes de autoridades de saúde pública que afirmam que o consumo de pequenas quantidades de álcool está associado a pelo menos sete tipos de câncer.

A maioria dos norte-americanos -- 53% -- afirma que o consumo moderado de álcool é ruim para a saúde, segundo a Gallup, em comparação com 45% no ano passado.

Menos pessoas nos EUA estão consumindo álcool regularmente, com um recorde de baixa de 24% dizendo que beberam no dia anterior e 40% relatando mais de uma semana desde a última vez -- a maior proporção desde 2000, segundo a pesquisa.

A ingestão média nos últimos sete dias caiu para 2,8 drinques, a menor desde 1996 e abaixo dos 3,8 drinques de um ano atrás, muito abaixo do pico de 2003, de 5,1 drinques por semana, segundo os relatórios.

"A queda no consumo de álcool não parece ser causada pela mudança das pessoas para outras substâncias que alteram o humor -- em particular, a maconha recreativa, que agora é legal em cerca de metade dos Estados dos EUA", disse Lydia Saad, diretora de pesquisa social do Gallup.

A Gallup acompanha o comportamento dos norte-americanos em relação à bebida desde 1939 e suas opiniões sobre as implicações do consumo moderado de álcool para a saúde desde 2001.