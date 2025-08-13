Rejeitados em Gaza, carregamentos de ajuda ficam parados em armazéns e nas margens das estradas

Os suprimentos vistos pela Reuters na segunda-feira no caminhão e no trailer parados do lado de fora do posto de fronteira de Rafah, no Egito, traziam logotipos azuis da Organização Mundial da Saúde (OMS) e etiquetas descrevendo conteúdos como medicamentos tópicos e dispositivos de sucção para limpar ferimentos.

Um funcionário da OMS que trabalha na fronteira disse que a carga foi bloqueada por transportar "medicamentos ilegais". A Reuters não conseguiu verificar de forma independente por que os caminhões não receberam permissão para entrar em Gaza e a autoridade militar israelense encarregada de coordenar a ajuda não respondeu por que eles não foram autorizados a entrar no enclave.

A Reuters visitou a fronteira do Egito com Gaza na segunda-feira, em uma viagem organizada pelos Elders, um grupo de ex-líderes mundiais criado pelo falecido presidente sul-africano Nelson Mandela, que apoia uma solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino.

Alguns membros do Elders têm criticado bastante a conduta de Israel em Gaza, incluindo a ex-presidente irlandesa Mary Robinson e a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Helen Clark, que participaram da viagem pela fronteira.

Em resposta à indignação internacional provocada pelas imagens de habitantes de Gaza famintos, Israel anunciou em 27 de julho medidas para permitir a entrada de mais ajuda em Gaza. Mas as agências de ajuda dizem que apenas uma fração do que é enviado está entrando. Israel nega veementemente que esteja limitando o fornecimento de ajuda.

Ao conversar com jornalistas na passagem de Rafah, Clark expressou choque com a quantidade de ajuda devolvida na fronteira.