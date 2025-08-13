Rússia restringe chamadas de Telegram e WhatsApp ao alegar violações de lei

MOSCOU (Reuters) - A Rússia começou a restringir algumas chamadas do Telegram e do WhatsApp, acusando as plataformas de propriedade estrangeira de não compartilharem informações com as autoridades policiais em casos de fraude e terrorismo, disse o Ministério do Desenvolvimento Digital na quarta-feira.

A Rússia tem entrado em conflito com plataformas de tecnologia estrangeiras há vários anos sobre conteúdo e armazenamento de dados em uma disputa latente que se intensificou após a invasão da Ucrânia por Moscou em fevereiro de 2022, com críticos argumentando que a Rússia está tentando expandir seu controle sobre o espaço da internet do país.

O presidente Vladimir Putin autorizou o desenvolvimento de um aplicativo de mensagens apoiado pelo Estado e integrado aos serviços do governo, uma vez que Moscou busca estabelecer o que chama de soberania digital, promovendo serviços desenvolvidos internamente e reduzindo sua dependência de plataformas como WhatsApp e Telegram.