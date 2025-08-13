Trump ameaça com "graves consequências" se Putin bloquear paz na Ucrânia

Os comentários de Trump e o clima de descontração após uma reunião virtual entre ele, líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, podem dar alguma esperança a Kiev, após o temor de que a reunião no Alasca possa vender a Ucrânia e dividir seu território.

No entanto, é provável que a Rússia resista fortemente às exigências da Ucrânia e da Europa e, anteriormente, disse que sua posição não havia mudado desde que foi definida por Putin em junho de 2024.

Quando perguntado se a Rússia enfrentaria quaisquer consequências se Putin não concordasse em parar a guerra após a reunião de sexta-feira, Trump respondeu: "Sim, eles enfrentarão".

Perguntado se essas consequências seriam sanções ou tarifas, Trump disse aos repórteres: "Não preciso dizer, haverá consequências muito severas".

Mas o presidente também descreveu o objetivo da reunião entre os dois no Alasca como "preparar a mesa" para uma rápida continuação que incluiria Zelenskiy.

"Se o primeiro encontro der certo, teremos um segundo encontro rápido", disse ele.