Trump diz que Congresso precisa aprovar projeto com extensão aos 30 dias de controle da polícia de Washington

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o Congresso precisará aprovar um projeto de lei para lidar com a criminalidade e que a legislação deve incluir uma extensão ao limite de 30 dias para o controle federal da polícia em Washington D.C.

"Vamos pedir extensões para isso, extensões de longo prazo, porque não se pode ter apenas 30 dias", disse Trump no Kennedy Center depois de anunciar os homenageados de 2025.

(Reportagem de Brendan O'Brien)