Trump vence recurso sobre congelamento de pagamentos de ajuda externa

WASHINGTON (Reuters) - Um tribunal federal de recursos suspendeu na quarta-feira uma liminar que exigia que o Departamento de Estado dos Estados Unidos continuasse a fazer pagamentos de ajuda externa, dando uma vitória ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Em uma decisão por 2 votos a 1, um painel de três juízes do Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia disse que um tribunal de primeira instância errou ao ordenar que o governo Trump restabelecesse os pagamentos de ajuda externa que haviam sido previamente aprovados pelo Congresso.

(Reportagem de Jan Wolfe)