Zelenskiy diz que avisou Trump que Putin está "blefando"

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira que espera que as conversas entre Donald Trump e Vladimir Putin nesta semana se concentrem em um cessar-fogo, e que ele avisou Trump que Putin está "blefando" sobre seu desejo de acabar com a guerra.

"Eu disse ao presidente dos EUA e a todos os nossos colegas europeus que Putin está blefando", afirmou ele em uma reunião conjunta em Berlim com o chanceler alemão Friedrich Merz.

"Ele está tentando aplicar pressão antes da reunião no Alasca em todas as partes do front ucraniano. A Rússia está tentando mostrar que pode ocupar toda a Ucrânia."