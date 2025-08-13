Zelenskiy e Europa fazem apelo a Trump antes de reunião com Putin no Alasca

Em um dia de intensa diplomacia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, voou para Berlim para reuniões virtuais organizadas pela Alemanha com líderes europeus e Trump. Os europeus estão preocupados que uma troca de terras poderia deixar a Rússia com quase um quinto da Ucrânia e encorajar Putin a se expandir mais para o oeste no futuro.

Desde que anunciou a cúpula no Alasca, Trump minimizou as expectativas para as conversações, dizendo que seria uma reunião exploratória enquanto ele busca acabar com a guerra de Moscou contra a Ucrânia.

Em uma primeira videoconferência, Zelenskiy e seu anfitrião, o chanceler alemão Friedrich Merz, reuniram-se na quarta-feira com os líderes de Finlândia, França, Reino Unido, Itália, Polônia e União Europeia, bem como com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, para discutir sua proposta a Trump e tentar moldar o resultado da cúpula de sexta-feira.

Trump e o vice-presidente JD Vance se juntaram mais tarde à conversa, de acordo com uma fonte familiarizada com a situação.

"Falarei com os líderes europeus daqui a pouco. Eles são ótimas pessoas que querem ver um acordo fechado", escreveu Trump no Truth Social.

EUROPA E KIEV TEMEM ACORDO DESFAVORÁVEL