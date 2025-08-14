Acusado de atirar sanduíche em agente dos EUA era funcionário do Departamento de Justiça

"Acabei de saber que esse réu trabalhava no Departamento de Justiça -- NÃO MAIS", escreveu Bondi no X. "Ele não só foi demitido, como também foi acusado de um crime."

Dunn não se pronunciou. Seu advogado não fez comentários imediatos sobre a acusação, que pode levar a até um ano de prisão.

O episódio recebeu atenção generalizada, ao mesmo tempo em que o governo Trump enviou agentes federais para vasculhar os bairros de Washington e assumiu temporariamente o controle do departamento de polícia da cidade para conter o que Trump descreveu como uma emergência de crime na capital dos EUA, embora as estatísticas mostrem que os crimes violentos caíram drasticamente desde 2023.

O aumento da presença federal atraiu uma resposta mista dos residentes da cidade predominantemente democrata. Agentes em patrulha no bairro de Navy Yard foram ocasionalmente hostilizados na noite de quarta-feira, com um observador alertando os outros para "esconderem seus filhos, esconderem suas esposas" e criticando seus coletes à prova de balas.

Dunn foi acusado de agressão, resistência e impedimento de policiais após supostamente jogar o sanduíche em um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA na noite de domingo. Dunn supostamente chamou os policiais de "fascistas" e gritou "não quero vocês na minha cidade!" antes de "curvar o braço para trás e arremessar com força um sanduíche estilo submarino" no agente, segundo queixa criminal.

Dunn foi levado sob custódia e admitiu ter atirado o sanduíche, de acordo com o documento de acusação.