Hegseth apoia direito de voto das mulheres, diz Pentágono, apesar de ter republicado o vídeo

No vídeo republicado, o pastor Jared Longshore, de uma igreja chamada Igreja de Cristo, diz que apoiaria a revogação da 19ª Emenda da Constituição, que em 1920 concedeu às mulheres o direito de votar.

"É claro que o secretário acha que as mulheres devem ter o direito de votar", disse a porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson, aos repórteres nesta quinta-feira. Ela não explicou por que ele havia republicado o vídeo em primeiro lugar.

O vídeo é um segmento da CNN que se concentra principalmente em outro pastor, Doug Wilson, um nacionalista cristão que fundou a Comunhão de Igrejas Evangélicas Reformadas. A porta-voz disse que Hegseth faz parte de uma congregação fundada pelo pastor Wilson.

"Ele (Hegseth) aprecia muitos de seus escritos e ensinamentos (do pastor Wilson). Não vou litigar cada aspecto do que ele pode ou não acreditar em um determinado vídeo", disse a porta-voz.

Em abril, Hegseth cancelou um programa que buscava aumentar o papel das mulheres nos setores de segurança nacional, que foi sancionado em 2017 pelo então presidente Donald Trump. Enquanto estudante em Princeton, as opiniões de Hegseth sobre o feminismo geraram tensão.

Desde que se tornou secretário de Defesa em janeiro, Hegseth tem realizado cultos de oração cristã no Pentágono, além de ter mencionado sua fé cristã em depoimentos ao Congresso, em eventos públicos e em entrevistas na TV.