Ministro de Israel aprova assentamento em tentativa de "enterrar" ideia de Estado palestino

Israel havia congelado os planos de construção no local desde 2012 devido a objeções dos Estados Unidos, aliados europeus e outras potências mundiais que consideravam o projeto uma ameaça a qualquer futuro acordo de paz com os palestinos.

Os palestinos temem que a construção de assentamentos na Cisjordânia -- que se intensificou drasticamente desde o ataque do Hamas a Israel em 2023, que levou à guerra de Gaza -- lhes roube qualquer chance de construir um Estado próprio na área.

A violência dos colonos disparou, desde a destruição de olivais e o corte de água e eletricidade em comunidades como Susiya, até ataques incendiários a locais sagrados cristãos.

Não houve declaração imediata de Netanyahu ou do governo como um todo. A popularidade de Smotrich caiu nos últimos meses, e as pesquisas mostram que seu partido não conquistaria uma única cadeira se as eleições parlamentares fossem realizadas hoje.

O Ministério das Relações Exteriores palestino chamou o novo plano de assentamento de uma extensão dos crimes de genocídio, deslocamento e anexação, e um eco das declarações de Netanyahu sobre o que ele chamou de "Grande Israel". Israel há muito tempo rejeita as acusações de genocídio e abusos de direitos e afirma que está agindo em sua própria defesa.

O projeto E1 conectaria o assentamento de Maale Adumim, na Cisjordânia, a Jerusalém. A maior parte da comunidade internacional considera ilegais os assentamentos israelenses na Cisjordânia e sua ocupação militar na região desde 1967.