Ministro de Israel lança plano de assentamento para "enterrar" ideia de Estado palestino

No local do assentamento planejado em Maale Adumim na quinta-feira, Smotrich, ele próprio um colono, disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente dos EUA, Donald Trump, concordaram com a retomada do empreendimento E1, embora não tenha havido confirmação imediata de nenhum deles.

"Quem quer que esteja tentando reconhecer um Estado palestino hoje receberá nossa resposta em campo. Não com documentos, nem com decisões ou declarações, mas com fatos. Dados sobre casas, dados sobre bairros", declarou Smotrich.

Questionado sobre as declarações do ministro, um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse: "Uma Cisjordânia estável mantém Israel seguro e está em linha com o objetivo deste governo de alcançar a paz na região", e encaminhou os repórteres ao governo israelense para obter mais informações.

O porta-voz afirmou que Washington continua focada principalmente em acabar com a guerra em Gaza.

As Nações Unidas instaram Israel a reverter sua decisão de iniciar as obras no assentamento.

"Isso poria fim às perspectivas de uma solução de dois Estados", disse o porta-voz da ONU Stephane Dujarric a repórteres. "Os assentamentos violam o direito internacional... (e) consolidam ainda mais a ocupação."