Morre segundo voluntário no combate a incêndio florestal na Espanha

Seu colega Abel Ramos, 35 anos, morreu na terça-feira, a sexta vítima fatal ligada a incêndios florestais na Espanha este ano. Na segunda-feira, um outro incêndio matou um homem nos arredores de Madri.

Cerca de duas dúzias de incêndios continuavam a assolar a Espanha na quinta-feira, alimentados pelo vento e pelo calor extremo. Cerca de 9.500 pessoas foram retiradas de suas cidades e centenas receberam ordens para ficar em casa.

Pelo menos 14 estradas foram bloqueadas, de acordo com a autoridade de trânsito DGT, e os trens entre Madri e o noroeste da Galícia permaneceram suspensos, informou a operadora ferroviária Adif.

A Espanha pediu ajuda aos parceiros europeus para combater os incêndios, solicitando dois aviões de bombardeio de água Canadair.

O fogo afetou cerca de 440.000 hectares na zona do euro até agora em 2025, o dobro da média para o período desde 2006, de acordo com o Centro de Pesquisa Conjunta do Centro de Ciências da UE.

Os cientistas dizem que a mudança climática exacerba o risco de incêndios florestais na região do Mediterrâneo devido às condições mais quentes e secas.