Novo tipo de supernova é detectado quando um buraco negro provoca explosão de uma estrela

"Pegamos uma estrela maciça presa em um tango fatal com um buraco negro", disse o astrofísico Alexander Gagliano, do Instituto de IA e Interações Fundamentais da Fundação Nacional de Ciências dos EUA, localizado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, coautor do estudo publicado esta semana no Astrophysical Journal.

"Depois de perder massa durante anos em uma espiral de morte com o buraco negro, a estrela maciça chegou ao seu final com uma explosão. Ela liberou mais energia em um segundo do que o Sol em toda a sua vida", acrescentou Gagliano.

A explosão ocorreu a cerca de 700 milhões de anos-luz da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, ou seja, 9,5 trilhões de quilômetros.

"As forças gravitacionais dos dois objetos eram de fato semelhantes porque achamos que eles tinham massas semelhantes. Mas a estrela era muito maior e, por isso, estava no processo de engolir o buraco negro à medida que o buraco negro retirava material de dentro dela. A estrela era grande, mas inchada, e o buraco negro era pequeno, mas poderoso. No final, o buraco negro venceu", disse Gagliano.

Os pesquisadores não têm certeza do mecanismo exato que causou a supernova.

"Não está claro se a distorção desencadeia uma instabilidade que leva ao colapso da estrela e, em seguida, o material estelar restante é rapidamente consumido pelo buraco negro, ou se o buraco negro puxa completamente a estrela antes que ela se transforme em supernova", disse o astrofísico da Universidade de Harvard e principal autor do estudo, Ashley Villar.