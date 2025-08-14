Putin elogia EUA enquanto Ucrânia se prepara para reunião entre Trump e Putin

Isso ocorre após os esforços intensificados do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e seus aliados europeus para impedir qualquer acordo que divida o território da Ucrânia e a deixe vulnerável a ataques futuros.

Putin disse em comentários televisionados que os EUA estavam "fazendo, na minha opinião, esforços bastante enérgicos e sinceros para cessar as hostilidades, interromper a crise e chegar a acordos que sejam de interesse de todas as partes envolvidas neste conflito".

Isso está acontecendo, afirmou Putin, "para criar condições de paz de longo prazo entre nossos países, na Europa e no mundo como um todo — se, nas próximas etapas, chegarmos a acordos na área de controle de armas ofensivas estratégicas".

Os comentários dele sinalizaram que a Rússia levantará a questão do controle de armas nucleares como parte de uma ampla discussão sobre segurança quando se reunir com Trump para a primeira cúpula Rússia-EUA desde junho de 2021.

Uma autoridade graduada do Leste Europeu, que pediu anonimato para discutir assuntos delicados, disse que Putin tentaria distrair Trump da Ucrânia nas negociações, oferecendo-lhe possíveis progressos no controle de armas nucleares ou algo relacionado a negócios.

"Esperamos que Trump não se deixe enganar pelos russos, ele entende todas essas coisas perigosas", declarou a autoridade.