Putin sugere que Rússia e EUA podem fazer acordo sobre controle de armas nucleares

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quinta-feira que o governo dos Estados Unidos está fazendo "esforços sinceros" para resolver o conflito na Ucrânia e sugeriu que Moscou e Washington poderiam chegar a um acordo sobre o controle de armas nucleares.

Falando em uma reunião no Kremlin com as mais altas autoridades militares e civis da Rússia, Putin afirmou que estava informando-os sobre a situação das negociações sobre a Ucrânia com os EUA e as conversas bilaterais com Kiev.

"Gostaria de informá-los sobre o estágio em que nos encontramos com a atual administração norte-americana, que, como todos sabem, está fazendo, na minha opinião, esforços bastante enérgicos e sinceros para acabar com os combates, encerrar a crise e chegar a acordos de interesse de todas as partes envolvidas nesse conflito", declarou Putin.