Rússia classifica Repórteres sem Fronteiras como "organização indesejável"

(Reuters) - O Ministério da Justiça da Rússia disse na quinta-feira que designou a organização internacional de liberdade de imprensa Repórteres sem Fronteiras, com sede na França, como uma organização indesejável.

A Rússia rotula regularmente organizações que, segundo ela, prejudicam sua segurança nacional como "indesejáveis". A designação significa que os cidadãos russos que trabalham com esses grupos ou os financiam podem pegar até cinco anos de prisão.

Entre as organizações designadas anteriormente estão Radio Free Europe/Radio Liberty, financiada pelo governo dos Estados Unidos, a organização ambiental internacional Greenpeace e a Anistia Internacional, com sede em Londres.