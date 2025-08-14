Tempestade repentina na Caxemira indiana deixa 34 mortos e mais de 200 desaparecidos

A enchente levou embora uma cozinha comunitária e um posto de segurança montado no vilarejo, uma parada na rota de peregrinação ao templo Machail Mata, disse uma das autoridades, que não quis ser identificada porque não estava autorizada a falar com a mídia sobre o incidente.

"Um grande número de peregrinos havia se reunido para almoçar e foram levados pela água", afirmou a fonte.

Machail yatra é uma peregrinação popular ao santuário de Machail Mata, no alto do Himalaia, uma das manifestações da Deusa Durga, e os peregrinos caminham até o templo a partir de Chasoti, onde termina a estrada para veículos.

"As notícias são sombrias e precisas, e as informações verificadas da área atingida pelo aguaceiro demoram a chegar", disse Omar Abdullah, ministro-chefe do território federal indiano de Jammu e Caxemira, em um post no X.

Imagens de televisão mostraram peregrinos chorando de medo quando a água inundou o vilarejo.

O desastre ocorreu às 11h30, horário local, disse Ramesh Kumar, comissário de divisão do distrito de Kishtwar, à agência de notícias ANI, acrescentando que a polícia local e as autoridades de resposta a desastres chegaram ao local.