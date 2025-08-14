Trump acha que Putin está pronto para fazer um acordo

"Ele, ele realmente, eu acredito agora, está convencido de que vai fazer um acordo, ele vai fazer um acordo. Acho que ele vai fazer, e nós vamos descobrir", disse Trump em uma entrevista ao programa "The Brian Kilmeade Show", da Fox News Radio.

Mais cedo nesta quinta, Putin disse que os Estados Unidos estão fazendo "esforços sinceros" para acabar com a guerra na Ucrânia e sugeriu que Moscou e Washington podem chegar a um acordo sobre armas nucleares como parte de um esforço mais amplo para fortalecer a paz.

Trump também mencionou durante a entrevista que tem três locais em mente para uma reunião posterior com Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, embora tenha observado que uma segunda reunião não está garantida.

"Dependendo do que acontecer com minha reunião, vou ligar para o presidente Zelenskiy e vamos levá-lo para onde quer que nos encontremos", disse Trump.