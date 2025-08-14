Trump diz que Bolsonaro é alvo de tentativa de execução política

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que o aliado, a quem chamou de um homem honesto, é alvo de uma tentativa de execução política no Brasil.

"O Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo, onde eles pegam um presidente e o colocam na prisão, ou tentam colocá-lo na prisão. Acontece que eu conheço esse homem e vou dizer a vocês, sou muito sobre pessoas. Acho que ele (Bolsonaro) é um homem honesto", disse Trump.

"Isso é realmente uma execução política que eles estão tentando fazer com Bolsonaro. Acho isso terrível", completou.