Trump diz que Putin está pronto para chegar a acordo sobre Ucrânia, e EUA esperam incluir Zelenskiy

"Acho que ele vai fazer um acordo", disse Trump em uma entrevista à rádio Fox News, acrescentando que, se a reunião fosse bem-sucedida, ele ligaria para Zelenskiy e para os líderes europeus depois, e que, se corresse mal, não ligaria.

O objetivo das conversas de sexta-feira com Putin é marcar uma segunda reunião incluindo a Ucrânia, disse Trump, acrescentando: "Não sei se vamos conseguir um cessar-fogo imediato".

Mais cedo, Putin conversou com seus ministros mais graduados e autoridades de segurança enquanto se preparava para a reunião com Trump em Anchorage, Alasca, na sexta-feira, que poderia moldar o desfecho da maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Em comentários televisionados, Putin disse que os EUA estavam "fazendo, na minha opinião, esforços bastante enérgicos e sinceros para cessar as hostilidades, interromper a crise e chegar a acordos que são do interesse de todas as partes envolvidas neste conflito".

Isso estava acontecendo, disse Putin, "para criar condições de paz de longo prazo entre nossos países, na Europa e no mundo como um todo -- se, nos próximos estágios, chegarmos a acordos na área de controle de armas ofensivas estratégicas".

Seus comentários sinalizaram que a Rússia abordará o controle de armas nucleares como parte de uma ampla discussão sobre segurança quando ele se sentar com Trump. Um assessor do Kremlin disse que Putin e Trump também discutirão o "enorme potencial inexplorado" dos laços econômicos entre a Rússia e os EUA.