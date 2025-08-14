Trump espera conseguir interrupção dos combates na Ucrânia em negociações com Putin, diz Rubio

Rubio disse que quanto mais as guerras se prolongam, mais difícil é acabar com elas.

"E mesmo enquanto falo... há mudanças acontecendo no campo de batalha que têm um impacto sobre o que um lado vê como vantagem ou o outro. Portanto, essa é a realidade dos combates contínuos, e é por isso que um cessar-fogo é tão importante", disse ele.

"Mas veremos o que é possível fazer amanhã. Vamos ver como serão as conversas. E estamos esperançosos. Queremos que haja paz. Faremos tudo o que pudermos para alcançá-la, mas, em última análise, caberá à Ucrânia e à Rússia concordarem com ela."

Rubio disse que os preparativos para a reunião estão indo "muito rápido", já que ela havia sido organizada muito rapidamente.

Ele disse que acredita que Trump falou por telefone com Putin quatro vezes e "sentiu que era importante falar com ele pessoalmente, olhá-lo nos olhos e descobrir o que é possível e o que não é".

"Ele vê uma oportunidade de falar sobre alcançar a paz. Ele vai buscar isso, e amanhã saberemos em algum momento, como disse o presidente, provavelmente bem no início da reunião, se algo é possível ou não. Esperamos que seja."