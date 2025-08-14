Trump quer reunião entre Putin e Zelenskiy no Alasca

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que gostaria de ver uma segunda reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, no Alasca.
Trump deve se reunir com Putin no Alasca na sexta-feira.
"Eu diria que amanhã, tudo o que quero fazer é preparar a mesa para a próxima reunião, que deve acontecer em breve. ... Eu gostaria que ela realmente acontecesse, talvez no Alasca", disse Trump.
(Reportagem de Nandita Bose)
