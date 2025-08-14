Ucrânia traz de volta 84 prisioneiros de guerra, incluindo dezenas de civis

KIEV (Reuters) - A Ucrânia trouxe para casa 84 prisioneiros de guerra em sua mais recente troca com a Rússia, que incluiu dezenas de civis, disseram autoridades ucranianas nesta quinta-feira, pelo menos um deles detido por mais de uma década.

A troca de quinta-feira incluiu 33 soldados e 51 civis, de acordo com o comitê estatal ucraniano encarregado dos prisioneiros de guerra, que acrescentou que um dos prisioneiros havia passado mais de 4.000 dias em cativeiro.

Outro era um professor de escola primária capturado por separatistas apoiados pela Rússia em 2019.