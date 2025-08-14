Vice-ministra israelense descreve plano de administração civil de Gaza para fim da guerra

(Reuters) - A vice-ministra das Relações Exteriores de Israel, Sharren Haskel, disse na quinta-feira que uma administração civil pacífica e não israelense para Gaza está entre os cinco princípios fundamentais do governo israelense para o fim da guerra.

Os outros princípios incluem a libertação dos reféns ainda mantidos em Gaza, a entrega de armas pelo Hamas, a desmilitarização total de Gaza e a manutenção do supremo controle de segurança por Israel, afirmou.

(Reportagem de Alexander Cornwell)