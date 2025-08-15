Ataque a tiros na Suécia deixa um morto, diz polícia

"Quero enfatizar que, no momento, não vemos nenhuma conexão com a mesquita. Por outro lado, vemos uma conexão com grupos criminosos", disse um porta-voz da polícia aos repórteres durante uma coletiva de imprensa.

Pelo menos um suspeito foi visto deixando o local, embora a polícia tenha dito que ainda não houve prisões. A polícia afirmou que o caso estava sendo investigado como homicídio e tentativa de homicídio.

A Suécia tem sofrido mais de uma década de violência relacionada a gangues e o número de tiroteios fatais está entre os mais altos da Europa. A taxa de homicídios, no entanto, é semelhante à de outros países.

"Com base na situação atual em relação ao tiroteio em Orebro, acredita-se que o incidente esteja ligado ao ambiente da rede criminosa", disse a polícia em um comunicado, sem entrar em detalhes.

Em fevereiro, 10 alunos e professores foram mortos em um tiroteio em Orebro, cerca de 200 km a oeste de Estocolmo, no que se tornou o ataque a tiros mais mortal da Suécia.

O autor do ataque de fevereiro era um ex-aluno que também se matou e não estava associado a gangues criminosas. Os investigadores não encontraram um motivo claro para o caso.