Brasil conversa com Canadá para retomar negociações de acordo comercial com Mercosul

Depois de demonstrar pouco interesse em renovar as negociações até o final de 2024, o Canadá sinalizou uma mudança de rumo desde a posse do primeiro-ministro Mark Carney, em março. Em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no mês passado, Carney colocou o acordo como prioritário para os canadenses, como parte de um esforço mais amplo para diversificar o comércio fora dos Estados Unidos, em meio à incerteza causada pelas tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump.

O Mercosul, que inclui Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com a Bolívia em processo de se tornar membro pleno, é um grande exportador de carne bovina, soja e minerais.

A visita de Sidhu “será uma oportunidade para avaliar as condições para um possível reinício das negociações”, disse Prazeres em resposta por e-mail à Reuters, acrescentando que nenhuma data foi ainda formalizada para o início das negociações.

No entanto, duas fontes diplomáticas ouvidas pela Reuters afirmam que o mais provável é que as primeiras rodadas aconteçam já no final de setembro ou início de outubro.

“Este acordo com o Canadá tem o potencial de expandir o acesso ao mercado, reduzir as barreiras comerciais e diversificar nossos destinos de exportação”, disse Prazeres.

A tentativa de um acordo com o Canadá começou a ser negociada em 2019, mas nada avançou depois de 2021. Agora o país parece entusiasmado com a retomada de um acordo.