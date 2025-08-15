Conversas entre Putin e Trump no Alasca chegam ao fim, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - As conversas entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos EUA, Donald Trump, no Alasca, terminaram, disse o Kremlin.
A cúpula entre Trump e Putin sobre a guerra na Ucrânia se estendeu até a terceira hora nesta sexta-feira, enquanto os dois líderes mundiais buscavam uma maneira de encerrar o conflito mais mortal na Europa em 80 anos.
(Reportagem da Redação de Moscou)
