Conversas entre Putin e Trump no Alasca chegam ao fim, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - As conversas entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos EUA, Donald Trump, no Alasca, terminaram, disse o Kremlin.

A cúpula entre Trump e Putin sobre a guerra na Ucrânia se estendeu até a terceira hora nesta sexta-feira, enquanto os dois líderes mundiais buscavam uma maneira de encerrar o conflito mais mortal na Europa em 80 anos.

(Reportagem da Redação de Moscou)