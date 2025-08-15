Duas pessoas ficam feridas em ataque a tiros perto de mesquita na Suécia, diz polícia

ESTOCOLMO (Reuters) - Duas pessoas ficaram feridas na sexta-feira em um ataque a tiros perto de uma mesquita na cidade sueca de Orebro, informou a polícia em um comunicado, acrescentando que o caso estava sendo investigado como tentativa de homicídio.

Ambas as vítimas foram levadas ao hospital, disse um porta-voz da polícia à Reuters. Ele se recusou a comentar sobre a extensão dos ferimentos.

A emissora pública SVT informou, citando uma testemunha ocular não identificada, que uma pessoa foi baleada logo após deixar a mesquita depois das orações de sexta-feira.