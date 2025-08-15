Enchentes e deslizamentos de terra na Caxemira indiana matam 60 e deixam mais de 200 desaparecidos

"Ouvimos um som enorme, seguido de uma inundação repentina e lama. As pessoas estavam gritando, e algumas delas caíram no rio Chenab. Outras foram enterradas sob os escombros", disse Rakesh Sharma, um peregrino que ficou ferido.

Bolsas, roupas e outros pertences, cobertos de lama, ficaram espalhados em meio a postes elétricos quebrados e lama na sexta-feira, enquanto as equipes de resgate usavam cordas e atravessavam pontes improvisadas na tentativa de retirar as pessoas dos escombros.

Pelo menos 60 pessoas morreram, mais de 100 ficaram feridas e outras 200 ainda estão desaparecidas, disse o ministro-chefe de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, a repórteres na sexta-feira.

O Himalaia é propenso a inundações e deslizamentos de terra, mas alguns cientistas afirmam que a intensidade e a frequência desses eventos estão aumentando devido às mudanças climáticas.

Machail Yatra é uma peregrinação popular ao santuário de Machail Mata, uma das manifestações da Deusa Durga, que fica no alto do Himalaia. Os peregrinos caminham até o templo a partir de Chasoti, onde termina a estrada para veículos.

O incidente de quinta-feira ocorreu pouco mais de uma semana após enchente e deslizamento de terra semelhantes terem engolido um vilarejo inteiro no Estado de Uttarakhand, no Himalaia.