Escritório de direitos humanos da ONU diz que plano de Israel para assentamento viola direito internacional

(Reuters) - O escritório de direitos humanos da ONU disse na sexta-feira que um plano israelense para construir milhares de novas casas entre um assentamento israelense na Cisjordânia e perto de Jerusalém Oriental é ilegal segundo o direito internacional e colocaria os palestinos vizinhos em risco de despejo forçado, o que foi descrito como crime de guerra.

O ministro israelense das Finanças, Bezalel Smotrich, de extrema-direita, prometeu na quinta-feira insistir em um projeto de assentamento há muito adiado, dizendo que a medida "enterraria" a ideia de um Estado palestino.

O porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU afirmou que o plano dividiria a Cisjordânia em enclaves isolados e que é "um crime de guerra para uma potência ocupante transferir sua própria população civil para o território que ocupa".