Espanha combate 14 grandes incêndios; "condições desfavoráveis" devem alimentar mais focos

Na Galícia, várias frentes se uniram para formar um incêndio ainda maior, forçando o fechamento de rodovias e serviços ferroviários para a região.

Os incêndios na província de Ourense, na Galícia, se espalharam para a província vizinha de Zamora. Embora muitas pessoas tenham sido retiradas, algumas ficaram para trás para proteger suas casas.

"No vilarejo, algumas pessoas têm tratores e fizeram uma barreira contra o fogo em uma área plana com menos colinas", disse à Reuters Loli Baz, uma professora de 52 anos do vilarejo de Villanueva de la Sierra.

"Estamos esperando que o fogo desça para tentar detê-lo, para que não chegue às casas do vilarejo."

Os bombeiros têm lutado para apagar incêndios florestais no sul da Europa, com as chamas alimentadas pela prolongada onda de calor que atinge a região.

A agência meteorológica nacional da Espanha, AEMET, alertou sobre o risco extremo de incêndio no norte e no oeste do país, já que as temperaturas devem chegar a 40 graus Celsius na costa norte.