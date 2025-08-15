Governo Trump avalia destinar 30 mil vagas de refugiados a sul-africanos brancos

As duas autoridades, que falaram sob condição de anonimato, disseram que cerca de 30 mil das 40 mil vagas seriam dedicadas aos africâneres, uma minoria em grande parte descendente de holandeses na África do Sul que Trump priorizou para reassentamento.

O limite de 40 mil pessoas seria uma queda acentuada em relação aos 100 mil refugiados admitidos pelo ex-presidente Joe Biden no ano fiscal de 2024, mas maior do que o teto de 15 mil pessoas que Trump estabeleceu para o ano fiscal de 2021, antes de encerrar seu primeiro mandato.

Uma outra pessoa familiarizada com o assunto disse que, além do número de 40 mil, também foi discutido um limite de 12 mil.

Há 37 milhões de refugiados em todo o mundo, de acordo com uma estimativa das Nações Unidas.

Trump congelou imediatamente as admissões de refugiados após assumir o cargo em janeiro, mas semanas depois lançou um programa para africâneres, dizendo que o grupo minoritário branco sofreu discriminação racial e violência na África do Sul, de maioria negra, alegações que foram rejeitadas pelo governo sul-africano.

O governo Trump tem tido conflitos internos sobre a possibilidade de sul-africanos não brancos se qualificarem para o programa de refugiados, informou a Reuters em julho.