Hezbollah adverte que Líbano "não terá vida" se Estado agir contra ele

Por Maya Gebeily e Jana Choukeir
BEIRUTE (Reuters) - O Hezbollah levantou o espectro de uma guerra civil na sexta-feira com um aviso de que "não terá vida" no Líbano se o governo tentar confrontar ou eliminar o grupo apoiado pelo Irã.
O governo quer controlar as armas de acordo com um plano apoiado pelos Estados Unidos após a campanha militar de Israel contra o Hezbollah, que foi fundado há quatro décadas com o apoio da Guarda Revolucionária de Teerã.
Mas o grupo está resistindo à pressão para se desarmar, dizendo que isso não pode acontecer até que Israel encerre seus ataques e a ocupação de uma faixa do sul do Líbano que era um reduto do Hezbollah.
"Esta é a nossa nação unida. Vivemos juntos com dignidade e construímos juntos sua soberania -- ou o Líbano não terá vida se vocês ficarem do outro lado e tentarem nos confrontar e nos eliminar", disse seu líder Naim Qassem em um discurso televisionado.
Israel desferiu duros golpes no Hezbollah nos últimos dois anos, matando muitos de seus principais líderes, incluindo o ex-líder Hassan Nasrallah e 5.000 de seus combatentes, e destruindo grande parte de seu arsenal.
Na semana passada, o gabinete libanês encarregou o Exército de confinar as armas apenas às forças de segurança do Estado, uma medida que revoltou o Hezbollah.
Qassem acusou o governo de implementar uma "ordem americano-israelense para eliminar a resistência, mesmo que isso leve a uma guerra civil e a conflitos internos".
No entanto, ele disse que o Hezbollah e o movimento Amal, seu aliado muçulmano xiita, decidiram adiar quaisquer protestos de rua enquanto ainda há espaço para conversações.
"Ainda há espaço para discussão, para ajustes e para uma resolução política antes que a situação se transforme em um confronto que ninguém deseja", declarou Qassem.
"Mas se isso nos for imposto, estaremos prontos e não teremos outra escolha... Nesse momento, haveria um protesto nas ruas, em todo o Líbano, que chegará até a embaixada norte-americana."
O conflito entre o Hezbollah e Israel, que deixou partes do Líbano em ruínas, eclodiu em outubro de 2023, quando o grupo abriu fogo contra posições israelenses ao longo da fronteira sul em solidariedade ao seu aliado palestino Hamas no início da guerra de Gaza.
(Reportagem de Maya Gebeily e Jana Choukeir)
